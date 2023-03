Ita Airways aderisce al programma di modernizzazione del traffico aereo Iris

19:30

Anche Ita Airways aderirà a Iris, la tecnologia di collegamento dati sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da Inmarsat. L’innovazione sarà disponibile nei cockpit di tutta la flotta a partire dall’estate.

“Ita Airways è il primo vettore full service in Europa ad aderire a Iris – si legge in una nota -. Il programma consente agli aeromobili di volare su rotte più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, fornendo comunicazioni digitali via satellite in sostituzione dei collegamenti dati VHF, che hanno quasi raggiunto il limite di capacità a causa dello stato congestionato dello spazio aereo”.



La compagnia aerea equipaggerà l'intera flotta di nuovi Airbus A320neo e A330neo con SwiftBroadband-Safety (SB-S) di Inmarsat, la piattaforma presente su oltre 230 aerei in tutto il mondo.