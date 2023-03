La Fondazione Fs compie 10 anni

21:00

Dieci anni per la Fondazione Fs. Creata con l’obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio storico delle ferrovie italiane, la realtà ha raggiunto il traguardo a doppia cifra lo scorso 6 marzo.

Dall’anno della sua nascita, il 2013, la Fondazione Fs si è impegnata nella promozione del turismo lento, sostenibile e di prossimità, invitando alla scoperta delle ricchezze del territorio italiano e dei suoi borghi a bordo dei treni storici e su linee ferroviarie recuperate dall’abbandono.



Per celebrare la ricorrenza, il giorno del decennale due treni storici sono partiti dal Binario 1 della Stazione di Roma Ostiense alla volta del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, allestito nei locali delle ex Officine di Pietrarsa. Un luogo leggendario per la storia delle ferrovie italiane: proprio qui, infatti, venne inaugurata il 3 ottobre 1839 la prima ferrovia d’Italia Napoli-Portici.