09:49

Norse prevede di arrivare all'utile entro la fine dell'anno. Il vettore, che ha debuttato nel 2022, a febbraio ha segnato un nuovo record nella vendita di biglietti che fa ben sperare per la fine dell'anno.

La compagnia, come riporta ttgmedia.com ha affermato anche di essere "sulla buona strada per realizzare il piano aziendale annunciato". E ha precisato di poter prevedere di essere "la prima compagnia aerea low cost lungo raggio di successo".



Per quanto riguarda le rotte, nel corso delle prossime settimane Norse annuncierà l'operativo per il prossimo inverno. Recentemente ha confermato l'intenzione di volare a Orlando e Fort Lauderdale da Gatwick.