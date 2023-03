09:19

"Crescita del numero delle destinazioni, che salgono da 109 a 113, con un'importante componente internazionale che si riaffaccia sulla regione; raddoppio del volo su New York targato United; avvio da aprile della rotta su Riyadh. E più in generale una connettività che negli ultimi cinque anni è cresciuta del 20 per cento, con un mix ben calibrato di vettori legacy e low cost. Si apre una summer decisamente importante per l'aeroporto di Napoli, che si avvia anche a mettere in campo nuovi investimenti a livello infrastrutturale, come racconta a TTG Italia l'amministratore delegato di Gesac, la società di gestione del Capodichino, Roberto Barbieri...".

