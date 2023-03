Riyadh Airways: presentato ufficialmente il secondo vettore dell’Arabia Saudita

10:23

Gli obiettivi sono ambiziosi, a partire dalla volontà di superare in fatturato i rivali del Golfo, da Emirates a Qatar Airways. Parte così l’avventura della nuova compagnia dell’Arabia Saudita, Riyadh Airways, presentata ufficialmente nel weekend, che avrà alle spalle la potenza dei capitali del Governo Saudita.

Ria va così ad affiancarsi a Saudia e alla guida avrà un capitano di lungo corso del settore, Tony Douglas, già ceo di Etihad. Per quanto riguarda le cifre, il primo obiettivo della nuova compagnia è di arrivare a 100 destinazioni entro il 2030, generando 200mila posti di lavoro considerando anche l’indotto e portando 20 miliardi all’economia del Paese.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, non sono ancora stati rivelati nel dettaglio i piani della flotta: la compagnia sarebbe al momento in trattative con entrambi i produttori con l’obiettivo di portare in casa un’ampia flotta di widebody nel più breve tempo possibile.