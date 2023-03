Tap: tornano gli stopover in Portogallo per i clienti del lungo raggio

15:55

Tap Air Portugal rilancia il programma per gli stopover nel Paese in collaborazione con Turismo de Portugal. La partnership consente ai clienti di fermarsi in Portogallo per un massimo di 10 giorni e garantisce l'accesso a 290 offerte e sconti esclusivi in 115 hotel, ristoranti, attrazioni, esperienze e tour partner prima di proseguire verso la loro destinazione finale.

L’iniziativa è dedicata a tutti i clienti europei in particolare che utilizzano gli hub di Lisbona e Porto per raggiungere mete a lungo raggio in particolare in Brasile, dove la compagnia vola su San Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife and Salvador.