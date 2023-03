08:03

Un tesoro da 500 milioni incassato dalla vendita di Air Europa a Iberia e Iag, pronto per essere investito. Juan José Hidalgo (nella foto) non perde tempo e annuncia il progetto che intende mettere in piedi con i liquidi che arrivano dalla cessione della compagnia aerea.

L'idea è quella di costruire un megaprogetto urbanistico che renda Estepona la 'città mondiale dello sport'. La scelta non è casuale: a luglio Hidalgo ha rilevato la squadra di calcio della sua città adottiva, Estepona appunto. Lanciando due progetti paralleli: il primo è quello di rendere la formazione calcistica un grande team, il secondo consiste appunto nel trasformare il volto della città.



Il progetto

Estepona ospiterebbe così le migliori cliniche sportive, con l'obiettivo di attrarre i più grandi calciatori del mondo. Ma avrebbe anche un campo da golf, residenze di lusso e anche un'università.



Il progetto ha già incassato il parere positivo di volti noti della Spagna, da Julio Iglesias all'ex ct della nazionale Vicente del Bosque.