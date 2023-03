Saudia e Riyadh Air: finalizzati due maxi ordini a Boeing

08:47

Boeing e Saudi Arabian Airlines hanno annunciato che la compagnia di bandiera nazionale amplierà la sua flotta a lungo raggio con un massimo di 49 B787 Dreamliner. Sudia comincerà con l’acquisto di 39 B787, con ulteriori 10 velivoli in opzione. L'accordo includerà entrambi i modelli 787-9 e 787-10.

Questo accordo fa parte del più ampio piano strategico dell'Arabia Saudita per trasformare il Paese in un hub aereo globale. In totale, i vettori dell'Arabia Saudita hanno annunciato la loro intenzione di acquistare fino a 121 B787 Dreamliner contribuendo a quello che sarà il quinto più grande ordine commerciale per valore nella storia di Boeing. Questo piano sosterrà l'obiettivo del Paese di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 100 milioni di visitatori all'anno entro il 2030.



"Saudia continua nei suoi sforzi di espansione, sia che si tratti di introdurre nuove destinazioni, sia di aumentare la flotta - ha spiegato Ibrahim Al-Omar, direttore generale del Gruppo Saudia -. L'accordo con Boeing è il risultato di questo impegno e consentirà a Saudia di raggiungere l’obiettivo strategico prefissato, espandendo il servizio a lungo raggio".



Da segnalare anche l’accordo fra Boeing e Riyadh Air per l’acquisto di 39 B787-9, con opzioni per ulteriori 33 B787-9. Con sede nella capitale, Riyadh Air svolgerà un ruolo chiave nella crescita della rete di trasporto aereo dell'Arabia Saudita.



"La nuova compagnia aerea riflette l'ambiziosa visione dell'Arabia Saudita di essere al centro del futuro dei viaggi aerei globali - ha affermato Tony Douglas, ceo di Riyadh Air -. L'impegno di Riyadh Air nei confronti dei suoi clienti vedrà l'integrazione dell'innovazione digitale e dell'autentica ospitalità saudita per offrire un'esperienza di viaggio al top”.