Uk, la polizia di frontiera minaccia un inasprimento della protesta

17:03

La Border Force, la polizia di frontiera Uk che ormai da settimane sta protestando, minaccia un aumento degli scioperi se Londra non avanzerà un'offerta ritenuta accettabile sulle condizioni salariali.

Le parti sociali hanno chiesto un aumento almeno del 10%, contro un'offerta del 2% da parte del Governo, come riporta ttgmedia.com. Le proteste degli addetti ai controlli di frontiera hanno già causato diversi disagi ai viaggiatori, acuiti negli ultimi tempi dall'analogo sciopero in Francia.



Le proteste nel Regno Unito sono iniziate alla fine dello scorso anno, con la previsone di proseguire per mesi. Ipotesi che si sta effettivamente verificando.