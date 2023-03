08:03

Pubblicità





Napoli, Venezia, Roma, e via via attraverso le diverse città italiane: Tommaso Fumelli, vice presidente Italy sales Ita Airways, racconta il roadshow che ha appena preso il via e con il quale la compagnia aerea incontrerà le agenzie di viaggi di tutta la Penisola.



Nella nuova puntata del podcast di TTG Italia, il manager sottolinea l'importanza del trade nel business della compagnia, dal momento che il 65% dei ricavi viene generato dalla rete agenziale.