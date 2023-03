Il metodo Europ Assistance per aumentare il livello della fiducia

08:00

"Un 'Caring open day' per dimostrare come si è e si può rimanere una delle compagnia di assistenza più affidabili attualmente sul mercato. Europ Assistance non solo ha deciso di aprire alla stampa le porte della sua nuova centrale operativa di Assago, in funzione da novembre 2021, ma in linea con gli obiettivi del Progetto Sostenibilità ha voluto anche avviare la misurazione delle proprie performance relative ad ambiente, dipendenti, comunità, governance e clienti, per meglio rispondere alla sua filosofia del 'You Live, We Care'. "La prima fotografia uscitane risulta molto soddisfacente - dichiara Chiara Giglio, responsabile brand communication & social responsability Europ Assistance - dal momento che il nostro marchio risulta essere il terzo più conosciuto in Italia nel settore dell'assistenza travel (brand awareness sollecitata al 77 per cento)...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)