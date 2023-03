Heathrow, controllori di volo minacciano scioperi a Pasqua: partenze a rischio

09:49

Partenze di Pasqua a rischio all’aeroporto di Heathrow. Gli addetti ai controlli di sicurezza del Terminal 5 minacciano una nuova ondata di scioperi nei giorni della ricorrenza per richiedere un aumento dei salari per la categoria.



Secondo il sindacato Unite, riporta Travel Mole, le agitazioni dovrebbero avere inizio venerdì 31 marzo e proseguire per 10 giorni, coinvolgendo circa 1400 lavoratori.

La direzione di Heathrow ha assicurato piani di emergenza per mitigare gli effetti delle agitazioni. “I passeggeri possono essere rassicurati sul fatto che abbiamo dei piani di emergenza per mantenere l’aeroporto aperto e operativo”.



Si paventa una primavera difficile, quindi, per chi viaggia dal Regno Unito, alla luce anche dell’annuncio dello sciopero di 6 settimane degli uffici di rilascio dei passaporti.