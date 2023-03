Manca il personale, Air India sospende sei voli settimanali per gli Usa

12:54

La carenza di personale sta penalizzando Air India, che ha dovuto interrompere alcuni voli statunitensi. A dichiararlo il ceo Campbell Wilson, che ha annunciato l’interruzione di sei collegamenti settimanali con gli Stati Uniti per i prossimi tre mesi, il che equivale a tre servizi in meno per San Francisco e altrettanti per Newark a settimana.

Allo stato attuale, spiega TravelMole, Air India dispone di una forza lavoro di circa 11mila addetti e quest’anno prevede di assumere circa 4200 membri dell’equipaggio di cabina e 900 piloti. "La compagnia aerea – ha sottolineato il ceo – sta addestrando ora 100 piloti in più per i Boeing 777 e circa 1400 membri dell’equipaggio, che saranno operativi tra tre mesi”.



Parallelamente, però, il vettore sta cercando di ridimensionare il personale non operativo e recentemente ha annunciato un altro ciclo di pacchetti di prepensionamento volontario per la maggior parte dei lavoratori non appartenenti all'equipaggio.