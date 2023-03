Air India assumerà tutti i dipendenti di Vistara

15:07

Salvi i livelli occupazionali per Vistara. Il ceo della compagnia Vinod Kannan ha rassicurato i dipendenti confermando che, anche dopo la fusione con Air India, ci saranno opportunità per tutti i lavoratori. Il manager ha dunque garantito che, nonostante gli inevitabili cambiamenti, tutti i 5mila dipendenti Vistara saranno assorbiti in Air India.

Come sottolinea simpleflying.com, bisogna anche tenere presente che Air India non ha assunto personale negli ultimi 15 anni, quindi trovare opportunità per i dipendenti in arrivo da Vistara non dovrebbe essere un grosso problema.



Intanto procede il processo di integrazione: entrambi i vettori si sono impegnati a trovare sistemazioni adeguate per i manager. L'obiettivo, sul fronte della timeline, è di arrivare a ottenere tutte le approvazioni prima della fine del prossimo anno, per finalizzare la fusione.