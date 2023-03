Regno Unito, nel 2022 in ritardo un terzo dei voli

19:30

Nel 2022 più di un terzo dei voli in partenza dal Regno Unito hanno subito ritardi. Il dato è stato diffuso dalla Civil Aviation Authority, che ha sottolineato come i disagi siano stati causati in buona parte dalle difficoltà della prima parte dell’anno dovute alle restrizioni Covid.

Il ritardo medio si è attestato intorno ai 22 minuti.



Solo il 63% dei servizi, riporta bbc.com, è partito o è arrivato nel entro 15 minuti dall'orario programmato. Il dato si mostra comunque inferiore a quello del 2019, anno pre-Covid (75%).



Complessivamente, i passeggeri transitati dagli scali britannici sono stati 224 milioni.