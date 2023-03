easyJet rilancia su Pisa, 7 rotte e 510mila posti in vendita

11:24

easyJet rafforza la sua presenza su Pisa tornando alle cifre pre-pandemiche. Dopo il decollo di ieri del volo diretto a Londra Luton, la stagione estiva del vettore riparte dal 1 aprile con due collegamenti stagionali su Berlino Brandeburgo e Amsterdam, raggiungibili tre volte la settimana.

Un rapporto che dura da 18 anni

"Fin dal primo volo operato nel marzo del 2005 - racconta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che, anno dopo anno, abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio. Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei”.



I due voli estivi si affiancano, infatti, a quello su Luton e all’offerta del vettore su base annua verso gli scali di Londra Gatwick, Parigi Orly, Manchester e Bristol. I posti messi a disposizione per questa estate sono 510mila, in crescita di circa il 30% rispetto al 2022.