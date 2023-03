Sempre più voli per la Sardegna: ecco i numeri dell’estate

12:22

Quasi 9 milioni e mezzo di posti disponibili per 233 rotte su 25 Paesi. Sono questi i numeri dell’estate del trasporto aereo in Sardegna, che punta a ripetere l’ottimo andamento dello scorso anno a livello turistico con un occhio anche a una nuova crescita.

Nell’operativo una forte componente sarà internazionale con 144 rotte fuori dai confini nazionali: in questo contesto, specifica Ansa.it, al primo posto ci sarà la Germania, seguita da Francia e Regno Unito; insieme si divideranno oltre il 50 per cento del mercato.



“L’obiettivo è superare i 7 milioni di arrivi e gli oltre 20 milioni di presenze del 2022 – ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni Chessa -. Le scelte dei grandi vettori e la proficua collaborazione con le società che gestiscono gli aeroporti sono fondamentali per consolidare un sistema di collegamenti decisivi per un ulteriore sviluppo del turismo in Sardegna”.