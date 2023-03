Emirates: primo servizio di linea per l’Indonesia con l’A380

17:29

Un collegamento che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’aviazione indonesiana. Porta la firma di Emirates il primo servizio di linea con un A380 per Bali, che decollerà il 1° giugno dall'Aeroporto Internazionale di Dubai alle 3,25 arrivando a Denpasar alle 16,35 ora locale. Il volo di ritorno partirà da Bali alle 19,40, atterrando a Dubai alle 00,45 ora locale.

"L'A380 di Emirates - commenta Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates - è sinonimo della nostra promessa di volare meglio e di offrire una gamma di prodotti e servizi di livello mondiale. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell'Aeroporto Internazionale Ngurah Rai di Bali per garantire che le nostre operazioni con l'A380 si svolgano senza problemi”.



Il nuovo aeromobile Emirates A380 a due classi sostituirà uno dei due servizi giornalieri per Bali attualmente operati da un aeromobile Boeing 777-300ER a due classi. “Bali - aggiunge Kazim - continua a essere una delle destinazioni turistiche più popolari del nostro network e dei mercati strategici del Sud-Est asiatico, e il debutto dell'A380 della nostra compagnia in Indonesia sottolinea il nostro impegno di lunga data nel settore dei viaggi e del turismo”.



I servizi

L’A380 di Emirates è configurato con 58 poltrone completamente reclinabili in business e 557 in economy. Tra i prodotti premium l'Onboard Lounge e la cucina regionale che include una serie di piatti indonesiani. Il sistema di intrattenimento a bordo offre più di 5.000 canali di intrattenimento on-demand con un'ampia selezione di contenuti indonesiani.