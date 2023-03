Air Tahiti Nui: le rotazioni via Seattle su Parigi diventano annuali

16:55

Diventa annuale la rotta Papeete-Parigi Cdg via Seattle di Air Tahiti Nui. A pochi mesi dal lancio e dopo l’estensione all’orario estivo le due rotazioni settimanali entrano definitivamente nel circuito, andando ad aggiungersi agli altri 5 voli che vengono effettuati via Los Angeles. Per quanto riguarda l’orario estivo il collegamento verrà effettuato tra giugno e settembre.

“L'estensione di questo servizio da/per Parigi per l'estate è per noi un modo per offrire ancora più opzioni ai nostri clienti della Francia continentale per raggiungere gli Stati Uniti o Tahiti – spiega il general manager Mathieu Bechonnet -. La nostra decisione di renderlo un servizio annuale è oggi possibile grazie alla risposta positiva che stiamo ricevendo dal mercato. Siamo davvero entusiasti delle opportunità di business che questo nuovo hub rappresenta per noi e del dinamismo che porta alle nostre operazioni”.