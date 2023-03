di Amina D'Addario

08:55

Dallo scorso 26 marzo ha preso il via il diretto Roma-Città del Messico operato con Boeing 787 Dreamliner da Aeromexico. Il collegamento, una novità assoluta nella storia della destinazione centro-americana, è stato celebrato ieri nel corso di una serata nel centro della Capitale organizzata dal vettore insieme ad Adr.

“Roma - ha sottolineato Giancarlo Mulinelli, senior vice president global sales di Aeromexico - è la quinta destinazione in Europa che oggi colleghiamo con quattro voli settimanali, che diventeranno giornalieri a partire dal 15 giugno. Il nostro impegno è quello di connettere sempre di più la regione europea, verso la quale durante la summer opereremo il numero record di 54 voli settimanali”.



Riferendosi alle fasi difficili attraversate dalla compagnia, uscita dalla procedura fallimentare a marzo del 2022, Mulinelli ha poi aggiunto: “Aeromexico è una linea aerea che ha dimostrato di saper cambiare e resistere a tutte le tempeste economiche del nostro Paese. Siamo usciti dal Chapter 11 più forti di prima e siamo oggi più grandi e più efficienti”. Rispetto ai 124 aerei del 2019, oggi la flotta del vettore è costituita da 144 velivoli, che diventeranno 150 entro la fine dell’anno; mentre l’età media è scesa da 9 a 7,5 anni.



Ricordando che Fiumicino non ha mai avuto un volo diretto con la capitale messicana, Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr, ha commentato: “Nel 2018 la domanda tra Roma e Messico City era di 180mila passeggeri l’anno, ma penso che con questo servizio e con questo alto livello di comfort vedremo dei numeri ancora più significativi e che questo volo sarà una delle rotte di maggior successo dei prossimi anni”. Bassato ha poi spiegato che durante l’estate, l’offerta commerciale verso Messico, Stati Uniti e Canada vedrà “il 15% dei voli in più rispetto al 2019 con 34 arrivi al giorno e altrettante partenze di aeroplani di lungo raggio”.



Sull’attività di promozione in ottica incoming si è invece soffermata Ivana Jelinic, ceo di Enit: “Per noi il Messico è un Paese strategico ed è per questo che ci faremo promotori e supporter di iniziative che possano sviluppare sempre di più i flussi turistici dei nostri Paesi”.