Voli a rischio domenica 2 aprile per lo sciopero dei controllori Enav

16:39

Si prospetta una domenica difficile per chi ha prenotato un volo per domenica 2 aprile. I controllori di volo dell’Enav hanno infatti indetto uno sciopero di 4 ore tra le 13 e le 17 destinato a provocare numerosi ritardi e cancellazioni nella programmazione in tutta Italia.

Sul sito dell’Enac è stato pubblicato l’elenco dei voli garantiti durante la fascia oraria coinvolta. Per quanto riguarda Ita Airways, invece, in una nota pubblicata sul proprio sito informa: “Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 35% riuscirà a volare nella stessa giornata del 2 aprile. La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 2 aprile a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto”. Sempre sul sito Ita è presente l’elenco dei voli cancellati preventivamente, circa una settantina.