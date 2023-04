Ryanair sempre più in alto: 168,6 milioni di pax nell'ultimo anno

15:12

Continua la scalata di Ryanair verso il traguardo dei 200 milioni di passeggeri, uno degli obiettivi principali della compagnia aerea di Dublino.

Nel mese di marzo la low cost ha toccato un nuovo massimo su base mensile, arrivando a quota 12,6 milioni, con una crescita di 12 punti percentuali anno su anno. Risultato accompagnato anche da un load factor medio del 93 per cento.



Nel computo degli ultimi 12 mesi il vettore irlandese arriva invece a 168,6 milioni di passeggeri, con un incremento rispetto all’anno precedente di oltre 70 punti percentuali. Anche in questo caso il load factor medio si è stabilizzato al 93 per cento.