Stati Uniti, le compagnie aeree riducono gli operativi su New York e Washington Dc

12:56

È ancora rischio caos negli scali degli Stati Uniti. E si moltiplicano così i tagli preventivi agli operativi da parte dei vettori, così come richiesto dalla Faa. Per scongiurare il riverificarsi di code e congestionamenti negli aeroporti, come la scorsa estate, diverse compagnie stanno cancellando parte dei voli programmati per la primavera e la stagione estiva da e verso gli scali di New York e Wahington Dc.

Poche settimane fa, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha espresso grande preoccupazione per l’alta stagione. In una comunicazione ufficiale ha concesso, perciò, ai vettori massima flessibilità di programmazione negli scali di Newark, Jfk e La Guardia, a causa dei persistenti problemi di carenza del personale, invitando, dove possibile, a ridurre le partenze.



Secondo i dati elaborati da Cirium e riportati da Travel Weekly, al 3 aprile American Airlines ha cancellato 4.790 voli da e per Jfk, LaGuardia, Reagan National e Newark Liberty.