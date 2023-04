Volotea, debuttano i voli da Palermo a Firenze

09:16

Ha debuttato ieri il nuovo collegamento tra la Sicilia e la Toscana di Volotea. La compagnia aerea ha inaugurato la rotta Palermo-Firenze, che sarà servita con 3 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Secondo i piani del vettore, saranno complessivamente oltre 210 i servizi in partenza dall’aeroporto siciliano nella stagione estiva, per un totale di 33.000 posti in vendita.



Con i prossimi collegamenti che verranno inaugurati rispettivamente il 26 maggio e il 1° giugno verso Tolosa e Santorini, l’offerta della low cost presso il Falcone e Borsellino arriverà a coprire 18 destinazioni, 7 in Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Verona e Venezia) e 11 internazionali (8 in Francia: Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa; e 3 in Grecia: Atene, Zante e Santorini).



“Grazie a questa nuova destinazione in partenza dallo scalo di Punta Raisi, per tutti i passeggeri siciliani sarà possibile prenotare una vacanza all’insegna della cultura e dell’arte della città fiorentina. I passeggeri in partenza da Firenze avranno, allo stesso tempo, la possibilità di raggiungere il capoluogo siculo e approfondire la conoscenza della storia siciliana, nonché di gustare le prelibatezze tipiche dell’enogastronomia dell’isola - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. L’offerta voli con tariffe concorrenziali da e per Palermo punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti tra Toscana e Sicilia, che potranno scegliere tra diverse e comode opzioni”.



“Sono contento per l’avvio della nuova rotta da e per Firenze delegato di Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino -. La destinazione si inserisce nella programmazione estiva, ricca di collegamenti e frequenze”.