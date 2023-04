Jet2 punta sui contratti di subcharter

08:47

Jet2 si rivolge ai mercati subcharter per affrontare la stagione. Il vettore si è rivolto a Titan Airways, compagnia aerea britannica attiva appunto in questo segmento, che fornirà al vettore due A321 in servizio fino al prossimo novembre. Ma l'accordo prevede anche un rinnovo per l'estate del prossimo anno.

La mossa, sottolinea preferente.com fa capire come la domanda stia crescendo ben oltre le aspettative, con una ripresa solida dei viaggi e del turismo in generale. E che sta ridando ossigeno anche alle imprese, come Titan, che si occupano di fornire aeromobili ad altre compagnie.