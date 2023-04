Eva Air e la porta sull'Asia: verso il raddoppio dei voli su Milano

17:26

"L'altra Cina. L'altra porta dell'Estremo Oriente. È Taiwan, una destinazione che esercita fascino per la sua storia e attrae per la fama di potenza economica. Da ottobre 2022 anche la porta tra l'Italia e Taiwan si è spalancata con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e l'aeroporto di Taiwan Taoyuan operato da Eva Air, prima compagnia privata taiwanese membro di Star Alliance. Un collegamento prezioso per raggiungere Taipei e altre destinazioni in Asia e per portare in Italia i tanti turisti orientali, con un volo che da maggio 2023 raggiungerà le quattro frequenze settimanali...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)