Iberia, addio al 'rosso' accumulato durante il Covid: il vettore azzera il debito

10:36

Iberia ha chiuso un 2022 brillante che ha consentito di mandare definitivamente in soffitta il rosso accumulato durante gli anni della pandemia. Il vettore è infatti passato da un passivo netto da 1.136 milioni di euro alla fine del 2021 a un positivo di 60 milioni.

Come riporta preferente.com, il vettore si è dunque lasciato alle spalle le perdite di 704 milioni accumulate alla fine dell'anno precedente, archiviando il 2022 con utili per 272 milioni.



I ricavi complessivi si sono avvicinati a quelli del 2019, arrivando a 5.562 milioni, anche se la compagnia aerea ha dovuto affrontare maggiori spese sia per il carburante sia per l'aumento dei costi del personale.