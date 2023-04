Delta, il ceo Bastian: “Sarà un’estate da record”

12:21

Anche il ceo di Delta Ed Bastian si unisce al coro dei manager dell'aviazione che prevedono una stagione da record.

Una previsione che si inserisce in un contesto in cui si realizza una strana alchimia composta da domanda in crescita, minore disponibilità di voi e prezzi alle stelle



Delta arriva da un trimestre positivo grazie anche ai prezzi del carburante più bassi e Bastian confida, come riporta travelpulse.com, che l'onda positiva prosegua anche nei prossimi tre mesi. E le stime del manager sono rosee anche sul medio periodo, con una domanda che si manterrà su alti livelli per diversi anni.