RwandAir: da fine giugno volo diretto su Parigi

08:00

Debutteranno il prossimo 27 giugno i collegamenti diretti su Parigi dal Ruanda operati da RwandAir. Il vettore rappresentato in Italia da TAL Aviation Italy, avvierà un volo trisettimanale da Kigali con partenza ogni martedì, giovedì e sabato alle 00,30, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 9,30 della stessa mattina.



“Il lancio dei nostri primi voli per Parigi è uno sviluppo entusiasmante nella continua espansione di RwandAir e una testimonianza dell'importanza delle relazioni franco-ruandesi – commenta il ceo Yvonne Makolo -. La Francia è un mercato importante per la nostra compagnia poiché colleghiamo i continenti dell'Africa e dell'Europa attraverso il nostro hub di Kigali con questo nuovo servizio diretto per Parigi, una delle principali destinazioni turistiche del mondo”.