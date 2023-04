Aerolíneas Argentinas, nuova area check-in all’aeroporto di Buenos Aires

08:47

Nuova area check-in all’aeroporto internazionale di Buenos Aires Ezeiza per Aerolíneas Argentinas. Il vettore ha inaugurato ieri l'Isola D, zona pre-imbarco situata nel nuovo terminal partenze dello scalo.

La nuova area - che a partire da oggi accoglierà tutti i voli della compagnia - consente l’accettazione dei passeggeri tramite i banchi tradizionali o tramite le postazioni di self check-in con lettura delle carte d'imbarco integrata. Il sistema prevede la consegna dei bagagli da imbarcare direttamente nei parcheggi, potenziati fino a 7mila posti auto distribuiti in cinque livelli, con postazioni per l’autogestione dei bagagli, dove i passeggeri possono stampare le etichette bagagli prima di accedere al terminal.



Il nuovo Terminal ha una capacità di 30 milioni di pax all’anno e utilizza principalmente energie rinnovabili, generando il 60% di risparmio energetico e un maggiore rispetto per l'ambiente.