08:00

Air Malta si trova a un punto di svolta ed è atteso per fine anno il cambio di denominazione del vettore nazionale. “La compagnia sta vivendo lo stesso processo di cambiamento che ha avuto Alitalia - commenta Ester Tamasi, direttore Italia di VisitMalta -. Non è in programma alcuna riduzione del network sul quale peraltro c’è stato un forte investimento, abbiamo un volato stabile con un load factor importante”.

Dovrebbero rimanere confermati gli operativi giornalieri da Milano Linate, che stanno performando bene e che potrebbero vedere un raddoppio sulla domenica, così come quelli da Roma Fiumicino. “Da marzo sono attive anche le tratte da Palermo e Napoli che, a seconda dell’andamento – conclude Tamasi – si valuterà se chiudere a fine stagione o tenere su base annuale”.

Gaia Guarino