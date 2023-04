New entry nei cieli europei: decolla Marabu Airlines

14:03

Si chiama Marabu Airlines l’ultima new entry nei cieli europei che ha appena effettuato il suo primo collegamento con il volo Monaco di Baviera – Palma di Maiorca non appena ha ricevuto la licenza di operatore.

Il vettore ha alle spalle il fondo di investimento Attestor, che detiene anche il 51 per cento di Condor, e alla guida ha chiamato Paul Schwaiger, per 15 anni general manager della joint venture tra Lufthansa e Turkish, SunExpress.



Attualmente ha a disposizione tre A320 in leasing e punta a raddoppiare la flotta nei prossimi mesi. I voli verranno operati dagli scali di Monaco e Amburgo e tra le prime rotte ci saranno quelle in direzione di Tallin. In un secondo tempo ci sarà l’ampliamento del network fino a 20 destinazioni, tra cui anche la Sardegna.