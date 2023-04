Liguria, arrivano i Ponente line dal Piemonte: 18 nuovi treni in più fra le due regioni

17:26

Al mare in treno. È il cuore dell’iniziativa che coinvolge il Piemonte e la Liguria: dal prossimo fine settimana e fino al 10 settembre, infatti, in tutti i weekend e nei giorni festivi saranno attivi 18 treni in più che collegheranno il Piemonte alla riviera ligure di Ponente mettendo a disposizione oltre 23mila posti in più.

“Il Regionale è sempre più volano del turismo a beneficio dei territori serviti. L’impegno straordinario verso il Ponente Ligure, con ben 23.000 posti in più a settimana per i cittadini piemontesi, favorisce gli spostamenti responsabili e sostenibili, con il duplice vantaggio, da un lato, di godere il weekend in pieno relax e, dall’altro, di alleggerire le strade dal traffico auto”, racconta Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia.



Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Piemontese, in collaborazione con la Regione Liguria, grazie all'accordo con Trenitalia offriranno infatti ai piemontesi e ai liguri per tutta l'estate ulteriori collegamenti tra Torino e Savona, Albenga e Imperia.



I 18 ‘Ponente line’ si aggiungono agli attuali 18 collegamenti giornalieri tra Torino e Savona (di cui 6 proseguiranno fino a Ventimiglia).