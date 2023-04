09:19

Si prospetta una giornata ad alta tensione per la circolazione ferroviaria in Italia, in particolare per l’asse tra Nord e Sud. La causa dei problemi, destinati a durare per gran parte della giornata secondo le prime analisi, è stata il deragliamento di un convoglio di un treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello. Deragliamento che ha determinato il blocco della circolazione sia per la linea ad Alta Velocità sia per quella tradizionale, impedendo di fatto la possibilità di effettuare collegamenti tra Roma e Milano per l’A.V. e su numerose direttrici locali per i regionali.

Al momento appare impossibile fare previsioni sui tempi per la risoluzione del problema, ma il caos è già totale nella circolazione ferroviaria. Secondo le prime indicazioni di Trenitalia ci sono già decine di linee ad alta velocità cancellate e in generale i collegamenti possono subire fino a tre ore di ritardo.



La situazione è resa ancora più problematica dal fatto che nella giornata odierna erano già previsti intensi spostamenti in vista del ponte del 25 aprile nonché per via del Salone del Mobile di Milano, che tradizionalmente attira pubblico da tutta Italia.