Allarme a Glasgow: possibile caos estivo in aeroporto

09:58

Non c'è pace per gli aeroporti inglesi. Dopo i problemi dell'alta stagione 2022, anche l'estate 2023 si presenta non semplice.

Il sindacato Unite ha avvertito che nei prossimi mesi ci potrebbero essere seri disguidi nell'aeroporto all'aeroporto di Glasgow, con possibili proteste del personale. I dipendenti hanno infatti rifiutato un'offerta di aumento salariale, giudicata con congrua con l'aumento del cowto della vita. E dunque si potrebbe andare verso lo scontro.



Come riporta travelmole.com, il sindacato ha avvertito che se non riceverà un'altra offerta sugli stipendi si passerà a una votazione con gli iscritti sulle eventuali iniziative da intraprendere nei prossimi mesi.