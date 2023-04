Scioperi: oggi e domani disagi in tre aeroporti della Germania

11:33

Ancora un’ondata di scioperi in Germania. Oggi e domani lo stop interesserà tre aeroporti del Paese, quello di Duesseldorf, di Amburgo e di Colonia/Bonn.

L’astensione dal lavoro, annunciata dal sindacato ver.di, interesserà il personale incaricato della sicurezza nei tre scali, si legge su Simpleflying, con una protesta legata alla richiesta di migliori condizioni di lavoro oltre a un miglioramento sul livello salariale.



È stato un inizio d'anno difficile per l'aviazione tedesca, con gli aeroporti del paese che hanno subito diversi scioperi negli ultimi mesi. Meno di un mese fa, ver.di ha collaborato con EVG per un mega-sciopero dei trasporti che ha avuto un impatto su aviazione, autobus e ferrovie, rappresentando il più grande sciopero del paese in circa tre decenni.