Treno deragliato, traffico ferroviario nel caos: le previsioni per il ripristino della rete

11:12

La rimozione del treno merci deragliato a Firenze dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Questo è quanto riporta rainews.it, secondo cui la linea Alta velocità dovrebbe gradualmente riprendere a partire dalle 12, secondo quando annunciato in questi minuti alla stazione di Milano. La ripresa ovviamente non sarà immediata.



L'incidente ha compromesso il traffico ferroviario quasi in tutta Italia, con pesanti disagi nelle grandi stazioni. A Napoli si registrano ritardi fino a 215 minuti, mentre a Milano diversi treni sono stati cancellati e le attese per quelli previsti arrivano anche alle due ore. Situazione difficile anche a Roma Termini.