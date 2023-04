Giornata di scioperi, l'avviso di Wizz Air

08:00

In vista dello sciopero previsto per la giornata di oggi, venerdì 21 aprile, Wizz Air ha rilasciato una nota con alcuni avvertimemti per coloro che dovessero mettersi in viaggio.

In relazione all'agitazione, si legge nel comunicato, "Wizz Air informa che la durata del trasferimento agli aeroporti, il check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del solito. Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di organizzarsi di conseguenza e di prevedere un tempo tale da raggiungere l'aeroporto e svolgere tutte le formalità necessarie al banco del check-in, ai controlli di sicurezza e al gate d'imbarco".



Inoltre la compagnia precisa: "Anche se gli scioperi sono indipendenti dalla nostra volontà, Wizz Air farà tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, tuttavia, laddove dovessero verificarsi, terremo informati i passeggeri e forniremo tutto il supporto e l'assistenza necessari."