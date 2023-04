Emirates lancia un collegamento giornaliero per Montréal

13:27

Emirates introduce un nuovo volo giornaliero da Dubai a Montréal, a partire dal 5 luglio. Montréal diventa il secondo gateway di Emirates in Canada, a complemento dei suoi servizi passeggeri per Toronto.

Il lancio dei servizi per Montréal avviene nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica e a stimolare i benefici per i settori dell'aviazione e del turismo.



I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300ER con una configurazione a tre classi. I passeggeri potranno godere dell’esperienza di viaggio di Emirates a bordo di aeromobili a fusoliera larga con otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class.



I biglietti per Montréal sono in vendita dal 24 aprile per i voli a partire dal 5 luglio.



"Siamo entusiasti di lanciare il nostro secondo gateway in Canada, mentre espandiamo l'offerta nel Paese con servizi diretti dal nostro hub di Dubai. Si tratta di un importante centro metropolitano e della seconda città più grande del Canada, e per questo siamo lieti di aggiungere Montréal al network globale di oltre 130 destinazioni e di rafforzare la copertura nelle Americhe raggiungendo 18 punti serviti dai nostri servizi da Dubai - ha dichiarato Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates -. Serviamo i clienti con servizi passeggeri e cargo verso Toronto da oltre 15 anni e quando inizieremo le nostre operazioni per Montréal in luglio, i clienti avranno più scelta. Desideriamo ringraziare le autorità degli Emirati Arabi Uniti e del Canada per gli accordi consolidati che hanno reso possibile questa nuova destinazione. Con la nostra espansione nel Paese, faciliteremo nuove rotte commerciali, che porteranno una serie di vantaggi alle imprese e agli esportatori canadesi, oltre a promuovere il turismo in più città e a generare più posti di lavoro in tutti i settori".