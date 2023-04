Aeroitalia: da Bergamo tre frequenze su Roma e via ai voli su Comiso

11:52

Più frequenze sulla Milano Bergamo – Fiumicino in collaborazione con Skyalps e avvio dei voli su Comiso sempre dallo scalo lombardo. Sono queste le novità di Aeroitalia che torna quindi a mettere in pista tre frequenze alla settimana sulla rotta da e per la Capitale. Il tutto con orari messi a punto per potere garantire la possibilità di effettuare andata e ritorno anche in giornata. Gli operativi verranno effettuati utilizzando gli aeromobili De Havilland Dash da 78 posti del vettore partner che ha la sua base a Bolzano.

Per quanto riguarda Comiso, i collegamenti verranno effettuati con quattro frequenze alla settimana con i Boeing 737/700 da 148 posti. Sempre sullo scalo siciliano Aeroitalia garantirà anche voli da Forlì e Roma Fiumicino.