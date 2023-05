Oggi sciopero del trasporto aereo: i voli cancellati e quelli garantiti

10:08

Possibili disagi oggi pomeriggio per chi deve volare. Dalle 13 alle 17 è previsto uno sciopero di 4 ore del trasporto aereo che coinvolgerà i controllori di volo Enav Acc Roma, il personale navigante di Vueling e di Air Dolomiti e i lavoratori dell’aeroporto di Genova.



Per limitare i disagi ai passeggeri, come di consueto, l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti, consultabile a questo link.

Ita Airways ha provveduto a cancellare preventivamente 47 voli nazionali (l’elenco completo è disponibile a questo link).



La compagnia garantirà comunque 22 servizi internazionali e consentirà ai passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare nella giornata odierna di modificare la prenotazione senza alcuna penale (in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del volo) o di chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 10 maggio 2023.



Il vettore invita comunque i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto sul suo sito; chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020; oppure contattando l’agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il ticket.