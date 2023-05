Ryanair contro gli scioperi francesi: 600mila firme per la petizione

12:00

Ha raggiunto la quota di 600mila firme ‘Protect Passengers: Keep EU Skies Open’, la petizione di Ryanair contro gli scioperi organizzati dall’Associazione francese dei controllori di volo. Il documento chiede alla Commissione europea di agire per proteggere la libertà di movimento e i sorvoli senza interruzioni durante gli scioperi dell’ATC francese.

Il vettore, come spiega TravelMole, ha poi sottolineato che presenterà la petizione al raggiungimento del milione di firme.

In base ai dati Ryanair nei primi quattro mesi del 2023 sono state oltre 50 le giornate di sciopero indette dall’Atc francese, dieci volte di più di tutto il 2022.



Una situazione che ha costretto Ryanair a cancellare oltre 3.700 voli , con un impatto su 666mila passeggeri.



Il vettore ha aggiunto come esista una legislazione sul servizio minimo garantito ma solo per proteggere i voli nazionali francesi in caso di sciopero, mentre i sorvoli dell’Ue da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda sono cancellati in modo sproporzionato. “Quest’estate gli scioperi dell’Atc francese saranno il rischio n.1 per i piani di viaggio dei cittadini dell’Unione europea” conclude la nota della compagnia.