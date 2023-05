Massimiliano Vollero nuovo direttore commerciale di Albastar

15:27

Albastar ha nominato Massimiliano Vollero direttore commerciale. Dopo la recente nomina di Fernando Aguado ad amministratore delegato e presidente della compagnia aerea spagnola, Massimiliano Vollero arriva alla guida del dipartimento commerciale.

Prima di entrare in azienda, Massimiliano Vollero ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità come global sales director presso Volotea e group head of Ttoo and charter presso Vueling.

La nomina di Massimiliano Vollero rientra nella strategia di crescita delineata da Sherpa Capital, azionista di maggioranza.



L'arrivo di Vollero nel dipartimento commerciale di Albastar prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero si occuperà di ricercare strategie di business innovative e competitive che consentano di affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo dopo la pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato elaborando e attuando un piano industriale solido e sostenibile.



Fernando Aguado ha commentato: "La nomina di Massimiliano Vollero nel team rappresenta un altro passo in avanti nel rinnovamento della compagnia aerea. Siamo convinti che la sua esperienza e il suo talento ci aiuteranno a continuare a promuovere la compagnia per affrontare le nuove sfide e opportunità future".