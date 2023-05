08:35

L’attenzione sul tema del rischio delle cancellazioni continua a tenere banco dopo che lo stesso direttore della Iata Willie Walsh ha confermato che a causa di diversi fattori, quali il ritardo nelle consegne degli aerei sommato alla ormai annosa questione della carenza di personale, la domanda resterà superiore all’offerta ancora per parecchio tempo, con le conseguenze che questo può comportare.

I segnali

Una situazione che però non sarà la stessa dello scorso anno, considerando che compagnie aeree e aeroporti stanno in qualche modo cercando di non farsi trovare impreparati. Nonostante questo alcuni segnali appaiono tutt’altro che incoraggianti e dimostrano in termini pratici come il problema esista e anche in periodi meno pressanti per il mercato si generino disagi per i passeggeri.



Le cifre di Cirium

L’ultima analisi sui dati della puntualità delle compagnie aeree internazionali relativi al mese di marzo e rilasciati da Cirium nel suo Global On-Time Performance Report, accanto a un netto miglioramento delle performance in questa direzione dei vettori, fanno emergere un dato preoccupante sul fronte delle cancellazioni in Europa: queste sono aumentate del 65 per cento rispetto al mese precedente, salendo a ben 14.405 voli. Un numero sul quale incidono sicuramente gli scioperi del periodo, ma che va tenuto sotto monitoraggio costante.