Play volerà da Venezia all’Islanda nell’estate 2023

15:25

Dal 29 giugno Play collegherà Venezia all’Islanda. La compagnia aerea volerà dal Marco Polo verso all’aeroporto Keflavík di Reykjavík.

La rotta sarà operata per tutta la stagione estiva e servita con due frequenze settimanali (il giovedì e la domenica). Si affiancherà così a quella al debutto il prossimo 6 giugno dall’aeroporto Marconi di Bologna.



L’impegno del vettore sul mercato italiano continuerà anche nella stagione invernale, con il lancio del nuovo collegamento Verona-Reykjavík, che sarà operato una volta a settimana a partire dal 20 gennaio 2024.



Per l’estate 2023, invece, Play prevede di collegare l’Islanda con 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, servendosi di una flotta di A321neo e A320neo.