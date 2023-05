Incidente ferroviario a Firenze: ritardi oltre le 2 ore per l'Alta velocità

16:31

Il deragliamento di un treno merci a Firenze (senza feriti) taglia di nuovo la Penisola in due.

L'incidente (simile a quello occorso lo scorso 20 aprile) è avvenuto nei pressi della stazione di Santa Maria Novella e sta causando ritardi per l'Alta velocità di oltre 2 ore, come sottolinea corriere.it. Inoltre sono previste variazioni di percorso per alcuni treni.



Il convoglio deragliato di fatto rende impossibile l'utilizzo di alcuni binari in ingresso e in uscita dalla stazione.



Gli aggiornamenti di Trenitalia sulla circolazione possono essere consultati a questo link.