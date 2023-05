I conti di Iag tornano in utile per la prima volta dal 2019

16:24

Anche il gruppo Iag archivia la crisi pandemica e torna a vedere gli utili. Nei tre mesi che si sono chiusi lo scorso 31 marzo la società ha registrato un utile operativo pari a 9 milioni di euro, in aumento di 750 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Come riporta ttgmedia.com il merito è soprattutto della forte ripresa della domanda. Iag prevede che lo slancio positivo durerà ancora per tutta l'estate: l'80% dei ricavi previsti per il secondo trimestre è infatti già stata prenotata.



Sempre secondo le stime la capacità sarà al 97% dei livelli del 2019 per tutto l'anno. L'utile operativo dovrebbe arrivare a 2,3 miliardi di euro.