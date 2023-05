21:00

Per il quarto anno consecutivo Trenitalia è official green carrier del Giro d’Italia e del Giro-E.

Prima della partenza della 106esima edizione - domani a Fossacesia Marina, in Abruzzo -, il ‘Trofeo senza fine’, simbolo della gara ciclistica, ha viaggiato per l’Italia a bordo di un Frecciarossa con due testimonial d’eccezione, la conduttrice tv Elena Santarelli e l’ex campione del mondo di calcio Fabio Cannavaro, oltre al direttore business Av Pietro Diamantini. Si è poi spostato su un Intercity con livrea dedicata al Giro insieme a Santarelli, all’ex ciclista Vincenzo Nibali, considerato il miglior italiano di questo secolo, e al direttore business Intercity Domenico Scida.



Durante la corsa il trofeo sarà poi trasportato dalla madrina Elena Santarelli, da Luca Argentero e dal direttore Business Regionale Sabrina De Filippis sui treni del Regionale, interamente vestiti di rosa, affiancando i ciclisti durante la seconda, la decima e la undicesima tappa della competizione, rispettivamente in Abruzzo, Toscana e Liguria.



Anche quest’anno, inoltre, Trenitalia è protagonista con il proprio team di ferrovieri al Giro-E, l’evento eco-sostenibile che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di percorrere parte del tracciato di gara con biciclette a pedalata assistita. Capitano del team Trenitalia al Giro-E, sarà Sacha Modolo, ciclista professionista dal 2010 al 2022 e vincitore di due tappe del Giro d’Italia.



Al termine di ogni giornata, come nel Giro d’Italia, saranno consegnate agli atleti vincitori le maglie premio sponsorizzate da Trenitalia.



Inoltre, nel mese di maggio, su ogni Intercity potranno essere prenotati gratuitamente i posti bici e i punti di ricarica per e-bike.