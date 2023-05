Usa: via libera all’aumento dei voli per le compagnie cinesi

12:39

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha deciso di autorizzare le compagnie aeree cinesi ad aumentare i voli diretti sugli States. I collegamenti settimanali potranno così passare da 8 a 12 e corrisponde al numero di voli che le compagnie a stelle e strisce operano sulla Cina.

Come riporta travelmole.com, attualmente a volare dagli States verso il Paese del Dragone sono American Airlines, Delta e United. Per quanto riguarda i vettori cinesi che volano verso gli Usa, l'elenco comprende Xiamen Airlines, Air China, China Southern e China Eastern.



La decisione, come afferma lo stesso dipartimento dei trasporti, testimonia la graduale ripresa del mercato dei servizi tra i due Paesi.