Aeroporto di Cagliari: crescono i passeggeri, nel 2022 aumento del 59,6%

16:55

L'Aeroporto di Cagliari nel 2022 ha accorciato sensibilmente le distanze con il pre-pandemia. Il bilancio appena approvato dall'assemblea degli azionisti riporta un risultato per lo scorso anno pari a 4,4 milioni di passeggeri, con un incremento del 59,6% rispetto al 2021; il risultato arriva a un -7,4% rispetto al 2019.

Secondo le stime, i dati del 2023 saranno uguali o superiori rispetto a quelli del pre-pandemia.



Sul fronte finanziario il 2022 si è chiuso con un risultato economico positivo pari a 15,3 milioni di utile.



Inoltre, come si legge in una nota, "l’assemblea dei soci ha deliberato il rinnovo dell’incarico alla dott.ssa Monica Pilloni, che viene confermata alla presidenza di Sogaer, e ha indicato come nuovo amministratore delegato l’ing. Marino Piga (nella foto, ndr), che entra a far parte del Consiglio di Amministrazione sogaer".